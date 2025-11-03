Стало известно о подготовке военных маневров Финляндии у границ России
Финляндия готовится к военным маневрам на юго-востоке страны, для участия в которых привлекут 15 тысяч человек как из числа призывников, так и резервистов. Об этом предупредил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
По его словам, управление маневрами будет осуществляться в городе Миккели, расположенном всего в 140 километрах от российской границы.
Он напомнил, что во времена Второй мировой войны Финляндия тоже являлась опорной страной для антироссийского альянса, правда, в то время в его главе была гитлеровская Германия.
«Любая аналогия, конечно, уязвима. Прямое сравнение нынешней и той ситуации невозможно. И все же...» — написал Пушков.