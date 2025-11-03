Опасность атаки беспилотников объявили в российском регионе

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Республики Татарстан. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Туле эвакуировали жильцов из-за обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Татарстан, беспилотники были замечены в небе сразу над несколькими городами республики. Одним из них стал Альметьевск. Жители эмоционально отреагировали на его появление — это попало на видео.