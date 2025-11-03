Украинские беспилотники атакуют Саратов и Энгельс

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать Саратовскую область. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, около 01:00 в небе над Саратовом и Энгельсом начали раздаваться громкие взрывы, которые с различной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки работающих двигателей беспилотников и взрывы также слышат жители Балаковского и Калининского районов области.

3 ноября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Утром министерство обороны России заявило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 164 дрона. Больше всего беспилотных летательных аппаратов - 39 - перехватили над акваторией Черного моря.