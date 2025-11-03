На Украине призвали вывести ВСУ из двух городов ДНР

Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега призвал вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из двух городов Донецкой народной республики (ДНР): Красноармейска (украинское название — Покровск) и Мирнограда. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Лента.ру

«Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (...) Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру во фронте, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику», — написал Дейнега.

По его словам, из-за потери Красноармейска нет смысла удерживать Мирноград. Экс-замминистра обороны также отметил, что отчеты украинского Генштаба с каждым днем все больше состоят из лжи.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины должен был скрыть следы НАТО в Красноармейске. Эксперт считает, что гибель натовских военных в Красноармейске приведет к дипломатическому скандалу, а также даст России несколько козырей.