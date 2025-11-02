Rebelión: «Буревестник» должен вернуть здравомыслие Европе

Российский «Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжать конфликт на Украине. Об этом пишет испанское издание Rebelión.

«Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине с намерением вызвать крах России из-за истощения, чтобы насильно захватить её бесконечные ресурсы», — говорится в статье.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин отмечал, что разработка ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» изменит общие представления об обороне.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT заявил, что никакая торпеда и никакое надводное судно не могут угнаться за «Посейдоном».