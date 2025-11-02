Сенатор Пушков объяснил военные маневры Финляндии у границы России

Глава Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что Финляндия начинает военные маневры на юго-востоке страны, в которых участвуют 15 тысяч человек.

По данным сенатора, К ним привлечены как призывники, так и резервисты, плюс боевые подразделения союзников по НАТО. Управление маневра осуществляется в Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования.

"Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превращаясь в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы", - отмечает Пушков.

Документ был подписан в Хельсинки 12 июля 1972 года. Россия аннулировала соглашение из-за одностороннего отказа Финляндии покупать российскую электроэнергию с 4 апреля 2022 года.

