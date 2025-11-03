Белград заявил о готовности продавать боеприпасы без ограничений Евросоюзу

Белград не исключает возможности поставок боеприпасов государствам, входящим в состав Европейского союза, даже если конечным пунктом назначения станет Украина. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами договор купли-продажи (боеприпасов. – Ред.) и забрать все, что у нас есть. <…> Покупатели могут распоряжаться как угодно», – заявил он в разговоре с журналистами издания Cicero.

Вучич раскрыл, почему Сербию не берут в Евросоюз

Глава государства подчеркнул открытость к взаимодействию с вооруженными силами европейских стран. Вучич также заявил, что Сербия уже осуществляет тесное военно-техническое сотрудничество с европейскими партнёрами и намерена его расширять.

Несмотря на это, он акцентировал внимание на том, что Сербия придерживается политики военного нейтралитета.

Напоминаем, ранее Вучич заявил о невозможности замены российских поставок газа.