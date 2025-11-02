Экс-глава ВС Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет из-за якобы угрозы со стороны России. Об этом пишет газета Express.

«Россия будет располагать мобилизованными вооружёнными силами, огромным набором стратегических преимуществ... тогда как... Великобритания... по-прежнему уделяет приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности», — говорится в материале.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Россия останется угрозой для Евросоюза и после окончания СВО.

Газета The Telegraph писала, что «коалиция желающих» решила прибегнуть к тактике давления на Россию.