В России прокомментировали получение Patriot Украиной

Две батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot не будут сильно полезны для Украины. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Две батареи Patriot в условиях, когда большинство наших ударов наносится дальнобойными дронами, не сильно-то будут полезны. Самолеты наши сбивать? Су-34 научились бросать "крылатый чугуний" на дистанции, превосходящие дальность ракет Patriot», — написал он.

Военкор также добавил, что с уничтожением батарей западные страны, поставившие их на Украину, лишатся двух миллиардов долларов.

Зеленский заявил о получении ЗРК Patriot

2 ноября Владимир Зеленский что Германия передала новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву. Он поблагодарил Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот совместный шаг.