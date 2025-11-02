Пистолет Лебедева пробил навылет натовский кевларовый шлем

Испытания пистолета Лебедева (ПЛК), произведенного концерном «Калашников», показали, что он навылет пробивает канадский кевларовый шлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фотоматериалы с испытательного полигона.

© Концерн "Калашников"

Тесты проводились в Подмосковье. Испытатели использовали боеприпасы 7н21 и стреляли из пистолета Лебедева с расстояния 10 м. В итоге натовский шлем оказался пробит насквозь в пяти местах.

Ведущий конструктор Дмитрий Лебедев отметил, что линейка пистолетов ПЛК постоянно совершенствуется на основе опыта в зоне СВО. Семейство ПЛК благодаря конструкторским решениям получилось эргономичнее ближайшего конкурента, австрийского пистолета «Глок».

Канадский кевларовый шлем cg634 был взят российскими бойцами в качестве трофея в районе Соледара. Он имеет уровень защиты IIIa по классификации НАТО и выдерживает попадание пистолетных пуль калибра .357 SIG и .44 Magnum. Канада поставляет это снаряжение украинским формированиям.