Пистолет Лебедева пробил навылет натовский кевларовый шлем

Майк Габриелян

Испытания пистолета Лебедева (ПЛК), произведенного концерном «Калашников», показали, что он навылет пробивает канадский кевларовый шлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фотоматериалы с испытательного полигона.

©  Концерн "Калашников"

Тесты проводились в Подмосковье. Испытатели использовали боеприпасы 7н21 и стреляли из пистолета Лебедева с расстояния 10 м. В итоге натовский шлем оказался пробит насквозь в пяти местах.

Ведущий конструктор Дмитрий Лебедев отметил, что линейка пистолетов ПЛК постоянно совершенствуется на основе опыта в зоне СВО. Семейство ПЛК благодаря конструкторским решениям получилось эргономичнее ближайшего конкурента, австрийского пистолета «Глок».

Канадский кевларовый шлем cg634 был взят российскими бойцами в качестве трофея в районе Соледара. Он имеет уровень защиты IIIa по классификации НАТО и выдерживает попадание пистолетных пуль калибра .357 SIG и .44 Magnum. Канада поставляет это снаряжение украинским формированиям.