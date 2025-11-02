Зеленский заявил о получении ЗРК Patriot

Украина получила комплексы Patriot для противовоздушной обороны, рассказал журналистам Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

Украинский лидер поблагодарил Германию в целом и канцлера ФРГ Фридриха Мерца лично за отправку ЗРК.

«Одно время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены», — констатировал Зеленский.

По его словам, переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время получит два комплекса Patriot производства США. Поставка была оплачена Данией, Литвой и Норвегией.