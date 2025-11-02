В России прокомментировали разрыв между ЕС и США
Доверие между США и Евросоюзом не восстановится, заявила РИА Новости замдиректора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Татьяна Пархалина.
Эксперт прокомментировала планы по сокращению военного присутствия США в Европе. По ее словам, президент Соединенных Штатов действует согласно Проекту-2025, опубликованному в 2023 году.
Ученый полагает, что если ранее Вашингтон хотел вообще «развестись» с ЕС, то теперь ситуация несколько другая.
«Окончательного разрыва не будет, но и прежнего доверия тоже», — сказала эксперт.
В октябре издание Kyiv Post заметило, что США в декабре могут вывести часть своих военных из Венгрии, Словакии и Болгарии.
В том же месяце Минобороны Румынии сообщило, что Вашингтон принял решение значительно сократить контингент на территории страны в рамках пересмотра военного присутствия в Европе.