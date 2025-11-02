Военный пожаловался на языковые проблемы во время учений НАТО

Немецкий военнослужащий пожаловался на серьезные лингвистические проблемы внутри Североатлантического альянса. Он не смог понять англо-французский «суржик» во время учений многонационального батальона НАТО в Литве. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащий Флориан рассказал в интервью изданию Welt, что для радиопереговоров используется английский язык, но его знают не все военные НАТО.

«Недавно я запросил навесной огонь, а бельгийская сторона не поняла сразу… В случае войны это могло бы стать проблемой», — пожаловался Флориан.

По его словам, ситуация осложняется тем, что иногда цель нельзя увидеть и приходится руководствоваться только радиопереговорами. Однако собеседники могут говорить на смеси фламандского, французского и английского, что чревато ошибками.

Германия намерена разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду с тремя батальонами и подразделениями поддержки. В бригаду будет входить многонациональный батальон.