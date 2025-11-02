Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что Главное управление разведки Украины предприняло попытку вывезти группу иностранцев из Красноармейска. По его словам, борт был направлен за людьми, значимость которых можно лишь предполагать.

Кимаковский отметил, что подобных попыток было несколько. Он подчеркнул, что детали этих операций пока уточняются.

На данный момент продолжается сбор информации о судьбе борта и его пассажиров, отметил советник. Судьба эвакуируемых иностранцев остается неизвестной, передает ТАСС.

Накануне российская группировка «Центр» атаковала подразделение «Соколов Буданова»* — элитный спецназ ГУР Украины, высадившийся под Красноармейском. Сразу после высадки украинских бойцов в их сторону начали действовать FPV-дроны, атакующие личный состав.

Солдаты Вооруженных сил Украины, оказавшиеся в окружении в городе Красноармейске, начали сдаваться в плен. Министерство обороны России также представило показания взятых в плен солдат.

Несколькими днями ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС России удалось перерезать все пути снабжения армии Украины в окруженном Красноармейске.

*Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.