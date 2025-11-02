Российские войска пресекли попытку высадки десанта ГУР под Красноармейском

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку высадки десанта Главного управления разведки (ГУР) Украины под Красноармейском.

Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, чьи слова приводит ТАСС.

«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно», — сказал он.

По его словам, группу сразу же атаковали российские войска. На данный момент известно о погибших и раненных среди десанта ГУР.

1 ноября Минобороны России сообщило о высадке с вертолета 11 спецназовцев ГУР в километре от Красноармейска. По данным оборонного ведомства, вся группа была уничтожена российскими военнослужащими.