Над военной базой в Бельгии заметили три дрона

Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США, рассказал глава Минобороны Бельгии Тео Франкен. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2019 году пацифистская организация Agir pour la Paix провела рядом с этой базой демонстрацию. Активисты объяснили свои действия тем, что выступают против хранения на бельгийском военном объекте американского ядерного оружия.

«Прошлой ночью поступило три сообщения о появлении беспилотников более крупного типа на большой высоте над Кляйне Брогелем. Это был не обычный облет, а чёткая миссия по наблюдению Кляйне Брогель», — отметил Франкен.

Глава ведомства отметил, что специалисты задействовали средства РЭБ против беспилотников, но они не сработали.

«Полицейские вертолеты и машины преследовали беспилотники, но потеряли их, проехав много километров к северу. Расследование продолжается», — констатировал министр.

Ранее пресс-служба Минобороны Бельгии сообщила, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Кроме того, дроны различных типов 10 октября пролетели над авиабазой Эльзенборн.