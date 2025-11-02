Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемых авиационных бомбы противника за сутки. Об этом сообщило министерство обороны России в официальной сводке.

Кроме того, по данным ведомства, силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и 283 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.

До этого директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что успешное применение и высокая эффективность российского оружия в зоне специальной военной операции (СВО) повысили интерес к нему со стороны иностранных заказчиков. Эксперт уточнил, что наибольшим спросом пользуются российские системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные комплексы, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя и др. По словам Шугаева, зарубежные страны по-прежнему проявляют интерес к авиационной технике, противотанковым ракетным комплексам и стрелковому оружию.