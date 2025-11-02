ВСУ попытались атаковать ДНР более 300 раз за неделю

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю предотвратила 366 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Системой РЭБ „Купол Донбасса“ за неделю предотвращены 366 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 256 беспилотников, над Горловкой — 110», — говорится в сообщении ведомства. Его передает РИА Новости.

Среди перехваченных беспилотников оказались пять чешских ударных дронов самолетного типа, оснащенных осколочно-фугасными зарядами общей массой около 300 килограммов. Кроме того, над Макеевкой был нейтрализован украинский разведывательный беспилотник самолетного типа Leleka, который предназначен для обнаружения систем российской противовоздушной обороны.

Украинские беспилотники периодически атакуют российские регионы. В преддверии ноябрьских праздников дроны противника атаковали Орловскую, Тульскую и Волгоградскую области. Сообщается, что в Ростовской области были ранены две человек.