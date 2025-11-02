Иран получил предложения по возобновлению переговоров по ядерной программе

МИД Ирана, как сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Моджирани, получил через посредников предложения Вашингтона по возобновлению переговоров об иранской ядерной программе.

Иранские СМИ приводят слова представителям кабмина, согласно которым иранское внешнеполитическое ведомство получило «сообщения относительно возобновления переговоров». Дополнительные детали о характере и содержании инициатив, по ее словам, будут обнародованы позже.

С 12 апреля состоялись уже пять раундов непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном, посредником в которых выступал Оман. Очередную встречу для обсуждения ядерной программы отменили после того, как Израиль в июне начал наносить удары по Ирану. Целью израильской операции декларировалось уничтожение иранской ядерной программы. В ответ Тегеран стал наносить удары по Израилю.

22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Иране, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане. Впоследствии глава Белого дома Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились и Иран, и Израиль.

Между тем на протяжении многих лет власти Ирана заверяют, что их ядерная программа преследует только мирные цели.