В европейской стране политики поддерживают увеличение армии

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус выступил с инициативой о введении добровольной службы для увеличения числа военнослужащих и резервистов.

Правительство Германии уже поддержало это предложение. Теперь решение должен принять парламент. Против плана выступили представители некоторых политических сил. Отклонено и одно из компромиссных предложений, которое предусматривало проведение жеребьевки среди молодых людей, если добровольцев окажется недостаточно.

Глава оборонного ведомства заявил, что нужно убеждать молодое поколение в важности сильной армии с помощью аргументов. Он подчеркнул, что такая армия необходима для сдерживания отдельных государств. Также он отметил важность обязательной медицинской проверки для всех призывников, чтобы в случае необходимости сразу определить их готовность к защите родины.

Согласно новым целям военного блока, в который входит Германия, страна планирует значительно увеличить численность своей армии к началу следующего десятилетия.