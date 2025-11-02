На рубежах Союзного государства объявлены очередные учения НАТО

Многонациональная бригада НАТО в Латвии приступает к активной фазе учений "Решительный воин", которые продлятся до 10 ноября. Маневры продолжаются уже несколько недель.

В них, судя по открытым источникам оборонного ведомства в Риге, будут задействованы вместе с военнослужащими Североатлантического альянса и национальные вооруженные силы почти двухмиллионной страны.

Причем стало известно, что учения будут проходить не только в столице, но и ее окрестностях, включая Видземский, Земгальский и Латгальский регионы. Кстати, следует напомнить, что последний их них граничит как с Россией, так и с Беларусью. Видземский расположен севернее и тоже имеет границу с Россией. А вот Земгальская область в центральной части Латвии лишена общей границы с Союзным государством, но на юге граничит с Литвой.

Что касается целей маневров, то они, как анонсировано, заключаются в совершенствовании способностей подразделений к выполнению оборонных задач на всей территории государства на побережье Балтики - как в населенных пунктах, так и за их пределами. Более того, муниципалитеты обязаны оказывать военным помощь, в том числе и продовольственную.

В этой связи военные обозреватели предупреждают, что активная фаза учений предполагает и усиленное перемещение военной техники по автодорогам государственного значения и региональным трассам.