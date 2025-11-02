ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ГУР у Красноармейска

ВС РФ пресекли попытку высадки еще одной группы десанта ГУР Минобороны Украины под Красноармейском (украинское название - Покровск), сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группу сразу же была атакована, есть погибшие и раненые", - сообщил Кимаковский.

1 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР у Красноармейска. Все 11 человек были уничтожены.