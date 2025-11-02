Украинский Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источники в Генеральном штабе, сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал за неделю снять блокаду Покровска. Однако, по словам источников, бойцы на передовой не разделяют оптимизм командования — доверие к приказам фактически утрачено, и многие действуют по собственной инициативе, не дожидаясь распоряжений сверху.

Как уточняют осведомлённые источники, подразделения ВСУ начали покидать Мирноград без официального приказа. Несмотря на требование Сырского удерживать оборону и обещания освободить Покровск в течение семи дней, украинские военные всё чаще игнорируют указания штаба. По данным «Резидента», коммуникация между различными участками фронта разорвана, что делает координацию практически невозможной. В итоге ситуация для Киева складывается критическая — фронт постепенно рассыпается, а армия теряет управляемость.

«В Генштабе боятся, что отступление военных без приказа обвалит фронт внутри Покровской воронки и пойдут массовые задачи в плен. Сейчас Сырский обещает полевым командирам помощь, просит продержаться неделю, а там прийдет помощь. Сейчас Главком перебрасывает из Харькова и Сум несколько тысяч военных, но резервов катастрофически не хватает. Генштаб требует объявить всеобщую мобилизацию», – пишет «Резидент».

На схожие проблемы ранее указывало и британское издание The Spectator, отметившее, что командование Украины часто медлит с принятием решений, тем самым загоняя собственные войска в тупиковые ситуации. Издание подчеркнуло, что приказы удерживать населённые пункты «любой ценой» приводят к неоправданным потерям, особенно на фоне растущей эффективности действий российских сил, которые системно уничтожают операторов беспилотников и узлы управления.

Журналисты The Spectator пришли к выводу, что, исходя из публичной риторики Киева, украинские части продолжат удерживать Покровск до последнего — даже тогда, когда отход уже станет невозможным без катастрофических последствий.

Интересно, что отдельные украинские подразделения, оказавшиеся в окружении в Покровске, уже начали сдаваться в плен. По словам захваченных бойцов, они ранее обращались к командованию с просьбой вывести их из города, пока это было возможно, однако получили категорический отказ.

Зеленский созвал экстренное заседание из-за ситуации в Покровске

Как пишут «Два майора», ключевым событием последних дней стал полный провал обороны ВСУ в районе Покровска (бывший Красноармейск). Много месяцев ожесточённых боёв привели к критическому истощению украинского гарнизона, который оказался практически полностью отрезанным от поставок и подкреплений.

Предвидя неминуемую катастрофу, президент Зеленский отдал распоряжение направить на фронт вертолётный десант ГУР, однако операция завершилась полной неудачей: десант был уничтожен сразу после высадки. Гибелью 11 бойцов украинского спецназа завершилась попытка показать западной прессе «результаты» операции.

На северных подступах к Покровску и в районе Доброполья украинские войска пытались контратаковать с высокой интенсивностью. Обе стороны сосредоточили на этом участке фронта крупнейшие боевые формирования, однако, несмотря на ожесточённые бои, стало окончательно ясно: Покровск и Мирноград скоро вновь будут носить прежние названия — Красноармейск и Димитров, уверены «Два майора».