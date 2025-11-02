Модернизация ракетных комплексов «Искандер» позволила ВС РФ успешно обходить противовоздушную оборону Украины, включая американские системы Patriot. Об этом сообщает издание The National Interest.

Как пишут авторы, российские исследования и инновации дали куда лучшие результаты, чем аналогичные попытки Украины. Так, Россия использовала изменение траектории полетов ракет «Искандер» при запуске по целям на территории республики, говорится в тексте.

В материале отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической траектории.

«Внезапные пикирования, которые «Искандеры-М» теперь совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей «Patriot» и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу», — пишет The National Interest.

До этого портал Military Watch Magazine писал, что дроны-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности.