Становятся известными все новые детали провала операции главного управления разведки (ГУР) Украины, в ходе которой элитное подразделение попыталось вывезти из окружения в Покровске (Красноармейске) высокопоставленных военнослужащих.

В уничтожении группы спецназа ВСУ участвовали передовые отряды дроноводов, вооруженные беспилотниками, которые управляются по оптоволокну.

«Знаю, что гасить будановцев (начальник ГУР Буданов признан террористом и экстремистом. – «МК») слетелись лучшие операторы со всего направления, и отработали с душой и выдумкой, до талого», - рассказал разработчик одного из дронов на оптоволокне Алексей Чадаева.

По его словам, спецназ в таких структурах, как ГУР - это подразделение, которое наилучшим образом приспособлено к задачам формата «вывезти агента или добытую им ценность с чужой территории», причём максимально быстро и незаметно.

Кроме того, те же навыки необходимы спецназовцам для того, чтобы «похитить или убить на вражеской земле носителя информации, которая не должна достаться врагу». Впрочем, теперь, когда на поле боя главенствуют дроны и цифровая сенсорика, сделать это «быстро, незаметно, смертоносно, эффективно» - не получится, заключает Чадаев.

«В целом, одно из важнейших изменений — то, что такой объект, как человек, спрятать на поверхности теперь практически невозможно, маскировка бесполезна, его всё равно увидят и идентифицируют. Про такой объект, как вертолёт — нечего и говорить», - резюмирует эксперт.

Кроме того, в «килл-зоне» работают свои законы - чем более приоритетная цель, тем больше дронов в неё прилетит. Поэтому спецназ ГУР, который прибыл на выполнение задания, для дроноводов стал легко уязвимой и «прямо очень жирной целью». Таким образом, выживаемость самого высокого профессионала, в которого государство вложилось как в танк, в килл-зоне равна нулю.