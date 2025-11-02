СМИ: Представленный Путиным «Посейдон» изменит правила игры

WP: Представленный Путиным «Посейдон» изменит правила игры
Представленный президентом России Владимиром Путиным автономный подводный аппарат «Посейдон» изменит правила игры, так как обладает почти неограниченной дальностью хода через океан. Об этом заявила газета The Washington Post (WP).
По словам журналистов, «Посейдон», как и новая крылатая ракета «Буревестник», может стать российским «супероружием», способным гарантировать военно-стратегический баланс сил с Западом. Они добавили, что этот аппарат также не поддается традиционной классификации.
— «Посейдон» предназначен для несения ядерной боеголовки и оснащен ядерным реактором, он может преодолевать океанские просторы с практически неограниченной дальностью полета, что делает его «оружием Франкенштейна», — говорится в материале.
Владимир Путин 29 октября заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По словам президента, ничего подобного в мире не существует. Военный обозреватель Александр Бутырин объяснил, как «Посейдон» меняет расклад сил в мире.