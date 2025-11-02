В Волгоградской области отражена атака на объекты энергетической инфраструктуры
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры.
«Повреждений и пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале администрации области.
Ранее два человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Ростовской области.
Кроме того, в порту Туапсе Краснодарского края фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер, в результате чего пострадала палубная надстройка. Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала.