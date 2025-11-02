Командующий силами БПЛА ВСУ Бровди начал угрожать России блэкаутом

Газета.Ru

Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, позывной "Мадьяр", пригрозил России блэкаутами. Об этом сообщает mk.ru.

В своем обращении военный в пренебрежительной форме призвал россиян "привыкать к неудобствам", а также запастись "спичками, фонариками и свечками".

9 октября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ.

По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей. Зеленский утверждает, что будет "совершенно справедливо", если Белгород останется без электричества. 10 октября на Украине после массированного удара ВС РФ сложилась критическая ситуация с энергоснабжением.

В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины.