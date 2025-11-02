Марочко назвал гуманитарную обстановку в Константиновке катастрофической

Гуманитарная обстановка в Константиновке Донецкой Народной Республики катастрофическая, оставшемуся в городе населению перестают помогать даже украинские волонтеры. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По последней информации, которая имеется у меня по Константиновке, гуманитарная ситуация в данном населенном пункте катастрофическая. Дело в том, что там уже нет ни одного рабочего аптечного пункта, нет продовольственных магазинов. И самое печальное, что даже та немногочисленная группа волонтеров, которая там еще работала, практически прекратила свою деятельность. Так что люди остались наедине с собой", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что на данный момент сложно посчитать точное количество оставшегося в городе мирного населения, поскольку в Константиновке продолжаются бои.