Стало известно, зачем бразильские бандиты едут на Украину

Представители крупных бразильских банд «Красная команда» и «Первая столичная команда» едут на Украину за получением навыков ведения боевых действий и доступом к западному оружию. Об этом в своей статье для Página 12 заявил сотрудник аргентинского Национального совета научных и технических исследований Даниэль Керсффельд.

Он отметил, что рост числа латиноамериканцев, особенно колумбийцев, воюющих на стороне Украины, был вызван масштабными потерями личного состава ВСУ в течение 2025 года. По словам Керсффельда, набор бразильских наркоторговцев на Украину на первом этапе, вероятнее всего, осуществлялся при посредничестве колумбийских наемников. В настоящее время на стороне Киева воюют от 200 до 250 бразильцев.

«Их основной мотивацией является техническая подготовка по использованию нового вооружения для последующего применения и использования в Бразилии», — говорится в тексте.

В частности, речь идет о беспилотниках, гранатометах, тяжелых пулеметов и даже зенитной артиллерии. Керсффельд отметил, что «Красная команда» уже стала первой латиноамериканской ОПГ, которая использовала дроны в качестве наступательных вооружений.

В связи с этим исследователь назвал возвращение в Бразилию наемников с Украины «бомбой замедленного действия». При этом Керсффельд подчеркнул, что проведенная в конце октября операция против «Красной команды» в Рио-де-Жанейро показала, что Украина сейчас является «лучшей школой для преступных организаций».