Западные СМИ на протяжении нескольких лет распространяли дезинформацию и различные мифы о больших проблемах России в зоне проведения СВО на Украине. Об этом у себя на странице в X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он указал, что три года западные СМИ сообщали о «заканчивающихся у России ресурсах». Кроме того, по словам Боуза, они утверждали, что РФ «воюет лопатами и использует микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия».

«А теперь они говорят нам это», — написал журналист, прикрепив к своему посту выдержку из статьи Agence France-Presse, в которой говорится, что российские удары по Украине в октябре были самыми массированными за 2,5 года.

Комментируя эту информацию, Боуз подчеркнул, что западным СМИ «нельзя доверять, поскольку единственное, что они умеют делать — это лгать».