Россия во много раз превосходит Запад в сфере систем вооружения. Об этом в эфире YouTube-канала Гленна Дизена заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Запад ни в одной области вооружений не может сказать о том, что «он лучше русских».

«Найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы так сказать. Нет ни одной такой области, ни одной!» — сказал Джонсон.

Он выразил уверенность, что Россия в любом случае «получит то, чего она хочет».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной силовой установкой. Российский лидер подчеркнул, что данное оружие является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты «Сармат».