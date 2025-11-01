В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

У Вашингтона нет крылатых ракет Tomahawk для поставок Киеву, Пентагон может вводить в заблуждение президента страны Дональда Трампа. Так в беседе с «Московским комсомольцем» высказался военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, наглядно объяснив положение дел американцев с этим видом вооружения.

По его словам, Tomahawk стоят на вооружении у многих стран, к примеру в Великобритании, но это модели морского базирования, установленные на кораблях.

«В Польше и в Румынии «Томагавки» входят в состав позиционного района ПРО, то есть могут, так же, как и противоракеты, запускаться с универсальных установок, с земли», — отметил аналитик.

В известной системе «Тифон», которая является мобильной наземной пусковой установкой ВС США, всего лишь две батареи, в каждой из которых четыре пусковых установки, добавил Леонков. Одна такая батарея расположена на Филиппинах, а другая — в США. Между тем, других сухопутных вариантов для запуска «Томагавков» просто не существует, отметил эксперт.

Если рассмотреть этот сценарий передачи, то американцам придется предоставить Киеву новейший и очень сложный экспериментальный комплекс, который еще не был ими опробирован.

«Там 32 специалиста обслуживающего персонала, плюс целеуказания американских технических средств разведки. Поэтому наш президент и сказал, что при подобном сценарии, то есть если удар «Томагавками» будет нанесен с территории Украины, ответ будет внезапным и ошеломляющим», — напомнил Леонков.

Ранее телеканал CNN рассказал о решении Пентагона, согласно которому поставки американских ракет Tomahawk Украине были якобы одобрены Украине. Как уточнялось, окончательное решение о передаче оружия остается за американским лидером Дональдом Трампом. При этом авторы публикации добавили, что соответствующее разрешение дали еще до встречи хозяина Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся 17 октября в Вашингтоне.

На новость отреагировали в Министерстве иностранных дел (МИД) России. Как заявила его официальный представитель Мария Захарова, одобрение поставок Киеву не приближает мир.