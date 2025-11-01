Комбриг 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ свалил вину за гибель своего личного состава на командиров других бригад, куда военные были прикомандированы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там уточнили, что в середине октября в 125-й бригаде на фоне назревающего бунта сменили комбрига. На должность был назначен майор Владимир Фокин из "Азова"* (признан террористическим, запрещен в РФ).

"Он пытался устроить на высокую должность свою жену Юлию Фокину (Моисеенко) с позывным Мася. Будучи в "Азове", это ему удалось, и долгое время Мася занималась ничем, дослужившись до майора, получив статус ветерана. При этом она ежегодно летала на заграничные курорты вместе с мужем. Затем комбриг занялся путешествиями по городам Украины от Львова до Харькова, где встречался с политиками и чиновниками. После он обнаружил, что большая часть бригады "пропала без вести". Родственники требовали хоть какой-то информации о своих сыновьях и мужьях. Для решения этого вопроса Фокин не придумал ничего лучше, чем свалить всю вину на подразделения, куда были прикомандированы его военнослужащие", - сказал собеседник агентства.

При этом конкретные номера частей не были указаны, отметил он. Официальный аккаунт бригады выпустил пост с заявлением, что командование 125-й отмбр не несет ответственности за военнослужащих, которые были прикомандированы к другим подразделениям.