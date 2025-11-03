Заявления Путина об АПЛ «Хабаровск» сочли предупреждением для Британии

Заявления российского лидера Владимира Путина об атомной подводной лодке «Хабаровск» являются предупреждением для Великобритании, пишет Daily Mail.

«Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами», — говорится в материале.

В издании отметили, что подводная лодка может переносить «смертельно опасные» инновационные комплексы «Посейдон».

Ранее в Северодвинске прошла церемония вывода из эллинга АПЛ «Хабаровск» под руководством главы Минобороны России Андрея Белоусова.