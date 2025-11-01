На Западе назвали «оружием Франкенштейна» российский «Посейдон»

Безэкипажный автономный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» обладает почти неограниченной дальностью хода через воды, что делает его «оружием Франкенштейна». Об этом пишет The Washington Post.

В газете отметили, что ракеты «Буревестник» и аппарат «Посейдон» входят в линейку российского «супероружия» и являются ответом РФ на попытки Запада доминировать в военной сфере в мире. В частности, «Посейдон» предназначен для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежных объектов противника, в том числе военно-морских баз и портов.

«Аппарат способен преодолевать океанские просторы и практически не ограничен дальностью, что делает его "оружием Франкенштейна", которое находится где-то между торпедой и беспилотным подводным судном», — приводятся в тексте слова эксперта Майкла Петерсена.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Посейдон» может рассматриваться как оружие Судного дня.