Украинские военные отвели американские зенитные комплексы Patriot из аэропорта Жуляны в Киеве, пишет ANNA NEWS со ссылкой на свежие спутниковые снимки этого района.

В публикации говорится, что Жуляны являлись местом размещения Patriot едва ли не с момента их передачи украинским войскам в 2023 году.

Отмечается, что ранее на веб-ресурсе Google Earth были опубликованы спутниковые снимки позиций Patriot, а спустя некоторое время они были заретушированы. Согласно спутниковым данным, в Жулянах могли быть размещены до трех батарей американских ЗРК.

"Появившиеся недавно изображения киевского аэропорта Жуляны, датируемые апрелем 2025 года, показывают, что позиции в аэропорту были покинуты", - пишет автор материала.

В то же время, по данным издания, на кадрах видны РЛС и несколько пусковых установок без контейнеров для зенитных ракет, но вероятнее всего, они не являются боеспособным или представляют собой макеты-обманки.

В статье говорится, что украинские военные могли увезти Patriot из Жулян, не выдержав постоянного огневого воздействия со стороны ВС РФ и после уничтожения нескольких установок.

Утверждается, что Patriot американского производства стоят на вооружении дислоцированной в Киевской области 96-й зенитной ракетной бригады и 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ в Днепропетровской области.

