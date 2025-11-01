Стало известно, может ли десант ВСУ деблокировать Красноармейск

ВСУ нужно привлекать большие силы для деблокировки в Красноармейске, а десанты спецназа, подобные уничтоженному 1 ноября, заранее обречены на провал. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

Он отметил, что деблокировка в Красноармейске зависит от количества людей, которых ВСУ готовы туда отправить.

«Когда речь идет о 20-30 людях, они просто там погибнут. Таким образом, все зависит от числа солдат и офицеров, брошенных на деблокирование окруженных украинских солдат», — добавил Баранец.

Военэксперт выразил уверенность, что в настоящее время Киев не имеет возможности деблокировать Красноармейск, поэтому все, кого туда отправят «по сути, смертники».

Ранее ВС России пресекли высадку с вертолета группы Сил специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины. Это произошло в районе около одного километра северо-западнее окраины Красноармейска в Донецкой народной республике.