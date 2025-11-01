Размещение российских ракетных систем «Орешник» на территории Белоруссии вызвало тревогу в Великобритании.

Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на свои источники.

«Россия собирается разместить современную баллистическую ракету, способную поразить Великобританию», — пишет издание.

В материале подчеркивается, что ракеты поступят на вооружение уже в декабре 2025 года.

Британские эксперты выражают обеспокоенность усилением российского военного присутствия в Белоруссии. Это размещение рассматривается как ответ на расширение НАТО на восток.

Решение о размещении «Орешника» в Белоруссии было принято Минском в целях обеспечения безопасности перед лицом потенциальных угроз со стороны западных государств, как заявил президент Александр Лукашенко на Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Белорусское руководство подчеркивает, что страна не намерена создавать угрозу для других государств и сохраняет приверженность конструктивному диалогу.