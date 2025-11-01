Украина получит два ЗРК Patriot

Украина в ближайшее время получит два комплекса Patriot производства США. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Germany Aid to Ukraine.

Эта поставка была оплачена Данией, Литвой и Норвегией, отметили журналисты. Вместе с тем, добавили они, в организации не раскрыли, сколько пусковых установок войдет в состав каждого комплекса, какими устройствами они будут дополнены, планируются ли поставки ракет или Киев получит только системы как таковые.

WP: Украинские системы Patriot не справляются с перехватом российских ракет

Напомним, что в августе 2025 года Берлин договорился с США о поставках новых систем противовоздушной обороны. В свете этого власти ФРГ пообещали передать Украине два старых комплекса.

«Бундесвер в качестве первого шага поставит на Украину дополнительные пусковые установки Patriot. На втором этапе в течение следующих двух-трёх месяцев будут переданы дополнительные элементы системы для усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными батареями Patriot», — отметил тогда министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По мнению военных экспертов, только для того, чтобы полностью защитить Киев, требуется от 20 до 30 стандартных комплексов Patriot. В состав каждого из них входят от 6 до 10 пусковых установок, стоимость одной ракеты составляет от 2 до 4 млн долларов.