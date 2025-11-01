Последний «Томагавк» Америки: Пентагон обманывает и Трампа, и Зеленского

Американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Пентагон якобы одобрил поставки дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» на Украину – еще до встречи Трампа с Зеленским. По информации CNN Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву «Томагавков», поскольку это «не нанесет ущерба американским запасам вооружений».

А что конкретно грозят передать, кроме ракет? И могут ли? На эти вопросы «МК» ответил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

- Алексей Петрович, что именно передадут (если все-таки передадут) Украине? «Томагавки» в какой комплектации?

- «Томагавки» стоят на вооружении у многих стран (например, на вооружении Королевского военно-морского флота Великобритании, а также австралийских, японских и голландских ВМС – Авт.). Но это «Томагавки» морского базирования, которые установлены на кораблях. В Польше и в Румынии «Томагавки» входят в состав позиционного района ПРО, то есть могут, так же, как и противоракеты, запускаться с универсальных установок, с земли. В известной системе «Тифон» (мобильная наземная пусковая установка Армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет «Томагавк» и многоцелевых ракет SM-6 – Авт.) всего лишь две таких батареи, в каждой из которых четыре пусковых установки. Одна батарея находится на Филиппинах, другая в США. Других сухопутных вариантов для запуска «Томагавков» просто нет.

- На что тогда рассчитывает Киев?

Если передавать «Томагавки» Украине в таком виде, то получится, что американцы отдадут Киеву новейший и очень сложный экспериментальный комплекс, который они еще сами полностью не опробовали. Там 32 специалиста обслуживающего персонала, плюс целеуказания американских технических средств разведки. Поэтому наш президент и сказал, что при подобном сценарии, то есть если удар «Томагавками» будет нанесен с территории Украины, ответ будет внезапным и ошеломляющим.

Но американцы на это не пойдут, - в том числе и потому, потому что таких батарей у них раз-два и обчелся.

- На самом деле, американцам поставлять нечего? Нет у них «Томагавков» для Украины?

- Да, Украине в этом плане рассчитывать не на что.