Стало известно, откуда могли быть запущены БПЛА в направлении Тулы

Эксперт рассказал о том, откуда могли быть запущены беспилотники ВСУ, которые были уничтожены в небе над Тульской областью. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Как рассказал генерал-майор Владимир Попов, эти беспилотники вряд ли запустили с территории Украины. По его словам, в этом случае их бы заметили и сбили гораздо раньше. Попов считает, что их могли запустить диверсионные группы с территории России.

«При таких расстояниях между городом и украинской границей в 600-1000 км маловероятно, что их запускали с территории Украины. Их бы по пути точно заметили и сбили. Вероятнее всего, работают диверсионные группы, которые запускают дроны с территории России. Это неоднократно подтверждалось нашими спецслужбами», — заявил он.

Напомним, что в ночь на 1 ноября над Тульской областью сбили четыре беспилотника ВСУ. По сообщению главы администрации города Ильи Беспалова, в результате никто не пострадал.