Провал спецназа ГУР в Покровске может привести к неожиданным последствиям

Разгром элитного спецназа ГУР в Красноармейске (Покровске) может привести к совершенно неожиданным и очень серьезным последствиям для высшего военного руководства Украины. Как допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Василий Дандыкин, провал операции может запустить цепную реакцию отставок, которая затронет даже главкома ВСУ Александра Сырского.

«У спецназа ВСУ не получилось пробиться... Теперь, может, кого-то снимут, кого-то поставят. Я так понимаю, что и сам Сырский уже готов к тому, что его снимут», — заявил эксперт, предположив, что финальное решение может быть принято после полного обрушения этого направления.

По словам Дандыкина, сама по себе потеря Красноармейска станет крайне болезненным ударом, так как речь идет о мощнейшем укрепрайоне.

«Там крепости, все серьезно. Дальше встанет вопрос о движении на Павлоград в Днепропетровской области. А это главная логистическая база, которая идет на Донбасс», — пояснил он.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило о полной ликвидации украинского десанта, а затем опубликовало видео с бойцами ВСУ, которые начали сдаваться в плен в Красноармейске, рассказывая о предательстве со стороны командования.