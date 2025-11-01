Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что спецслужбы Украины получают американские вертолеты UH-60 Black Hawk, официально не сообщая об этом. Подробности об использованной спецназом Главного управления разведки Украины (ГУР) в Красноармейске (украинское название — Покровск) боевой машине он объяснил в своем Telegram-канале.

«На кадрах видео высадки украинских «спецов» в Красноармейске отчетливо видно, что ГУРовцев на точку забросил вертолет UH-60 Black Hawk. Официально о поставках этих машин Киеву никогда не сообщалось, но известно, что спецслужбы ... [Украины] давно используют несколько бортов», — пишет военкор.

Так, рассказывает Коц, один из вертолетов был сбит в Сумской области в марте 2024 года.

Накануне в Минобороны России сообщили, что около Красноармейска высадился спецназ ГУР. Все 11 человек были уничтожены.