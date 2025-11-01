В ВСУ рассказали о последствиях потери Красноармейска

В случае потери Красноармейска (российское название Покровска) Украина потеряет и Мирноград. Об этом рассказал военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Страна.ua».

По его словам, логистика ВСУ в Мирнограде уже почти полностью под огневым контролем российских войск. Он добавил, что оба города связаны, поэтому потеря Украиной Мирнограда также автоматически приведет к потере Красноармейска. Военный объяснил, что российские войска могут перекрыть все расстояние между агломерациями ударными дронами. Таким образом ВСУ находятся под угрозой окружения обоих городов, заключил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины должен был скрыть следы НАТО в Красноармейске. Эксперт считает, что гибель натовских военных в Красноармейске приведет к дипломатическому скандалу, а также даст России несколько козырей.

До этого высадка десанта ГУР Украины в Красноармейске попала на видео. На кадрах видно, как около 10 военных выбегают из вертолета и стремительно передвигаются по полю.