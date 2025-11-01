"Готовьте свечки и фонарики": командующий дронами ВСУ пригрозил России блэкаутом
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный по позывному "Мадьяр", анонсировал удары по инфраструктуре России, пригрозив россиянам блэкаутом.
В своем сообщении в соцсетях "Мадьяр" в пренебрежительной форме посоветовал россиянам привыкать к неудобствам и запасаться «спичками, фонариками и свечками».
Ранее Владимир Зеленский также грозил России ударами по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что без участия западных спецслужб, украинцы не могли бы совершать попытки атак на критическую энергоинфраструктуру России.
Кроме этого директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что у российских спецслужб есть данные о подготовке британскими специалистами диверсий, в том числе против газопровода «Турецкий поток».