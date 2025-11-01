Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал появление в американском издании National Security Journal (NSJ) публикации о том, что технологии экспериментального сверхзвукового самолета X-59 могут стать «военным кошмаром» для России и Китая. По словам эксперта, без проверки соответствующих разработок в реальном боестолкновении подобные заявления ничего не стоят.

Ранее автор NSJ Крис Осборн заявил в своем материале, что технологии экспериментального сверхзвукового самолета X-59 могут стать «военным кошмаром» для России и Китая. Он отметил, что новый самолет способен развивать скорость 1,4 числа Маха в крейсерском режиме, имея при этом сравнительно низкий уровень шума. По этой причине, уверяет обозреватель, «тихий сверхзвук» может стать «мягким ударом», поскольку самолеты на основе технологии X-59 смогут «перевозить войска, бронетехнику и боеприпасы в два раза быстрее, изменяя графики экспедиций и маневры на большой территории в будущих конфликтах».

Американцам только и остается делать, что заявлять о способной стать «военным кошмаром» для России той или иной технологии. Ведь сейчас Россия представляет свои новейшие вооружения, вместе с тем Китай тоже показывает свои новые дроны, беспилотные и сверхзвуковые самолеты, а также другие разработки. При этом американцы за последнее время на деле ничего не представили. В связи с этим в США и появляются громкие заявления о новых американских разработках. Но сказать можно все что угодно, а все новые технологии в любом случае проверяются в бою. Возможно, самолет X-59 действительно будет хорошей техникой, но какой бы дорогой она ни была, без проверки в бою стоить она ничего не будет. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Вместе с тем специалист усомнился в том, что самолеты на основе технологии X-59 в массовом порядке будут постелены на вооружение армии США в ближайшие несколько лет.

«Американцы еще не разобрались с другими своими самолетами, но уже заявляют о новых технологиях. Внедрение новых технологий в войска у них идет медленными темпами, ведь тут тут речь идет об огромных средствах. Кроме того, мы еще не знаем, как пройдут первые реальные испытания военных технологий X-59», - сказал аналитик.

Михайлов добавил, что публикации, подобные той, что появилась в американском издании National Security Journal, являются попыткой «разгона гонки вооружений».

«Такие материалы в СМИ – это попытка напугать и спровоцировать соперников США. Дескать, вот у Вашингтона появляется какое-то «страшное» оружие, и тут надо отвечать. Когда-то подобным образом США уже «развели» Советский Союз. Тут можно вспомнить американскую Стратегическую оборонную инициативу [программа, провозглашенная президентом США Рональдом Рейганом в 1983 году, также известная как «Звездные войны», которая предполагала создание системы противоракетной обороны с элементами космического базирования]. Советский Союз ввязался в соответствующую гонку, а американцы практически ничего не делали в рамках этой программы. Теперь же мы делаем не очень дорогое, но очень эффективное вооружение. И в этом плане мы впереди планеты всей», - сказал Михайлов.

Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее заявил, что разработка ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» изменит общие представления об обороне.