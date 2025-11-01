В зоне боевых действий на Украине заметили новую военную технику на вооружении ВСУ — итальянские колесные танки B1 Centauro. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военный осведомитель», опубликовав кадры с места событий.

Боевая машина была замечена на одном из фото, снятом бойцами 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. На кадрах хорошо видно, что танк оснастили дополнительными защитными элементами — лёгкими решетчатыми экранами, прикрывающими как корпус, так и башню от ударов дронов.

Авторы публикации предположили, что B1 Centauro, имеющие сравнительно слабую бронезащиту, будут применяться преимущественно в тыловых районах, а не на линии фронта. Аналогичный подход ранее использовался с французскими колесными танками AMX-10RC.

Осталось ли у ВСУ оружие для сопротивления России

Французские бронемашины, из-за своей лёгкой «картонной» брони, часто задействуют в роли мобильной артиллерии — для стрельбы с закрытых позиций, где риск прямого попадания минимален. Судя по всему, итальянские Centauro займут схожую нишу в украинской армии.