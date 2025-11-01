Названо условие для применения «Орешника» в зоне СВО

Российский ракетный комплекс «Орешник» будет применен в случае возникновения серьезной угрозы национальной безопасности РФ. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

Вместе с тем он отметил, что этот ракетный комплекс может использоваться и для ударов по особо важным объектам — в таком случае его оснастят не ядерными боеголовками, а фугасными или другими.

В России высказались об условиях применения «Орешника»

«Но он может применяться и как ядерное оружие в определенных целях. Последствия от него будут очень страшные», — заметил Михайлов.

Военный эксперт также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «если драка неизбежна — нужно бить первым». По этой причине он не исключает, что удар «Орешником» может быть упреждающим.