Операция по высадке спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины в Красноармейске Донецкой народной республики стала катастрофой. Об этом заявил журналист, депутат Московской государственной думы (МГД) Андрей Медведев в Telegram.

Он подчеркнул, что украинский спецназ был задействован в городе лишь «для красивой картинки».

Раскрыты подробности боев с попавшими в окружение бойцами ВСУ в Купянске

«Катастрофа, когда президент — КВН-щик, министры — пиарщики, а начальник ГУР — дурачок, который любит красивые картинки. И тогда ради таких картинок группу спецназа отправляют в один конец», — подытожил депутат МГД.

Как ранее сообщили в Минобороны России, около Красноармейска (украинское название — Покровск) высадились спецназовцы ГУР Украины. По данным оборонного ведомства, высадка с вертолета произошла в километре к северо-западу от окраины города. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, были уничтожены.